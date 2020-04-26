İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 443'e ulaşırken, can kaybı 201’e çıktı. Kaynak: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede böylelikle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 201’e ulaştığı, 295 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 148'e yükseldiği ifade edildi.
6 BİNDEN FAZLA HASTA İYİLEŞTİ
Açıklamada ayrıca, hastalardan 132'sinin durumunun ağır olduğu, 6 bin 731 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
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