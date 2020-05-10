İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 247’ye yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 247'ye, vaka sayısı 16 bin 454’e yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.



Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 247'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 18 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 454’e çıktığı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, hastalardan 79’unun durumunun ağır olduğu, 11 bin 376 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.



İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.



Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Kaynak: AA