İsrail'de kriz! ABD Başkanı Donald Trump bile Netanyahu'yu kurtaramadı

Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e geri verdiğini duyurdu.

NETANYAHU, TÜM ÇABALARINA RAĞMEN BAŞARILI OLMADIĞINI İFADE ETTİ

Binyamin Netanyahu video mesaj yayınladı. Netanyahu, video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade ettiğini açıkladı.

İsrail halkın geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti istediğini, İsrail'in de buna ihtiyacı olduğunu dile getiren Netanyahu ancak tüm çabalarına rağmen bu konuda başarılı olmadığını ifade etti.

Geniş katılımlı ulusal birlik hükümetinin kurulamaması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı suçlayan Netanyahu, "Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef o (Gantz) bunu her defasında reddetti." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI RİVLİN, GANTZ'I GÖREVLENDİRECEK

Netanyahu'nun kararının ardından kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyonu kurma görevini Gantz'a vereceğini duyurdu.

Rivlin'den görevi aldıktan sonra Gantz'ın koalisyon hükümetini 28 gün içerisinde kurması gerekiyor. Gantz da hükümeti kurmayı başaramazsa İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim kararı alınması bekleniyor.

İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı.

Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis yedişer milletvekili çıkardı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN DA AÇIK DESTEK ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklamalar gelmişti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurmuş "Bugün ABD ve İsrail arasında, ülkelerimiz arasındaki muazzam ittifakı daha da güçlendirecek Karşılıklı Savunma Anlaşması ile ilgili mesafe kaydetme olasılığını tartışmak üzere Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm." ifadesini kullanmıştı.

Trump, erken seçim öncesi genel seçimlerde de Golan Tepeleri kararnamesiyle desteğini sunmuştu. Trump, nisan ayındaki seçimlere sayılı günler kala, 25 Mart'ta Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in, Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Washington'un Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıması da Trump'ın Netanyahu'ya seçim desteği olarak yorumlanmıştı.

İRAN'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler öncesi İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan etmesine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 'Netanyahu'ya yine seçim öncesi yoldan sapmış bir hediye verdiğini' belirtip "ABD'nin bölgede atıldığı tehlikeli bir yanlış macera daha" ifadelerini kullanmıştı.