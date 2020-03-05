İsrail’de seçim sonuçlarında Likud 36 sandalyeyle çoğunlukta

İsrail'de yapılan seçimlerde son sonuçlara göre Likud Partisi 36, Mavi ve Beyaz Partisi 33 sandalye aldı.

İsrail Seçim Merkezi Komitesi tarafından 2 Mart'ta yapılan seçim sonuçları açıklandı. Son rakamlara göre, Likud Partisi 36 sandalyeyle İsrail meclisi Knesset'te üstünlüğe sahip olurken, Mavi ve Beyaz partisi 33 sandalyeyle meclise ikinci olarak girdi. Birleşik Arap Listesi 15 sandalyeyle seçimde 3. sırada yer alırken, Şas Partisi ise 9 sandalyeyle 4. geldi. Birleşik Tevrat Yahudiliği, Labor-Gesher-Meretz ve Yisrael Beyteinu partileri 7şer sandalye ve Yamina partisi 6 sandalye ile meclise girdi. Otzma Yehudit partisi ise barajı geçemeyerek Knesset'e girmeyi başaramadı.

Sağ kanat partiler toplamda 58 sandalye alırken, bir koalisyon oluşturmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadılar. Sol kanat partiler ise toplamda 40 sandalye alırken, Arap partilerle beraber 55 sandalyeye ulaştı.

Açıklamada, Seçim Merkezinin şüpheli faaliyet gerçekleştirildiği düşünülen 6 seçim merkezinin sonuçlarını içermediği vurgulandı. Nihai sonuçlar, Salı günü 6 şüpheli seçim merkezinde oyların yeniden sayılmasının ardından açıklanacak. Ancak 5 bin 500 oy içeren 6 seçim merkezinin, seçim sonuçlarını değiştirmek için yeterli olmadığı düşünülüyor.

Netanyahu'nun Likud partisinin 36 sandalye alması Nisan 2019 seçimiyle örtüşürken, Ariel Sharon yönetimindeyken yapılan 2003 seçimlerinden bu yana en iyi sonuçları aldı.

Seçim sonuçlarına ilişkin resmi açıklama 10 Martta yapılacak olup, Cumhurbaşkanı Reuben Rivlin'e sunulacak.

Kaynak: İHA