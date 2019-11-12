İsrail'de yapılan Türkiye anketinden çarpıcı sonuçlar!

İsrail'deki bir düşünce kuruluşu olan İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü'nün (MITVIM) yaptığı ankete göre, İsraillilerin büyük çoğunluğu Türkiye ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesini istiyor.

İsrail'in Ramat Gan kenti merkezli İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü (MITVIM) tarafından 700 kişinin katılımıyla anket yapıldı. Anketin sonucuna göre İsrailli vatandaşların yüzde 53'ü Türkiye ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesini istiyor, yüzde 32'lik dilim ise buna karşı çıkıyor.

MITVIM’in “İsrail'in Dış Politika Endeksi 2019” başlığıyla, yüzde 3,5'lik bir hata payıyla eylül ayında gerçekleştirdiği ankette, Türkiye ile ilişkilere ilişkin net bir tavır sergilemeyenlerin oranı ise yüzde 15.

"İSRAİLLİLERİN YÜZDE 45'İ AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYOR"

Ankette ayrıca, İsraillilerin yüzde 45’i iki devletli çözümü destekleyen Avrupa Birliği’ni (AB) "düşman" olarak görüyor.

İsraillilerin yüzde 68’i, Tel Aviv yönetiminin Orta Doğu ülkeleriyle iş birliğinin mümkün olduğuna inanırken, yüzde 20’sine göre ise bu mümkün değil.

İsrail’in Körfez ülkeleriyle İsrail-Filistin barış sürecinde bir ilerleme kaydedilmese dahi barış anlaşması yapılabileceğine inananların sayısı yüzde 46 iken, barış sürecinde ilerleme kaydıyla Körfez ülkeleriyle barışa inanların sayısı yüzde 32, görüş belirtmeyenlerin sayısı ise yüzde 22.

Ankete göre, İsraillilerin yüzde 61'i Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı barış için bir ortak olarak görmüyor, Abbas’ın "ortak" olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 20, belirli bir görüşü olmayanların oranı ise yüzde 19.