İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.



İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.



Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13'e yükseldi.



İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu.



İsrail'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.



Kaynak: AA