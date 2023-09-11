İsrail’de Yüksek Mahkeme önünde yargı reformu protestosu

İsrail'de binlerce kişi, tartışmalı yargı reformunu Kudüs'te bulunan Yüksek Mahkeme'nin önünde toplanarak protesto etti. Göstericiler, yargı reformunun baş mimarlarından Adalet Bakanı Yariv Levin'in aracının önünü kesti.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Binlerce kişi, tartışmalı yargı reformunu Kudüs'te bulunan Yüksek Mahkeme'nin önünde toplanarak protesto etti. Ellerinde İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık "Demokrasi", "Özgürlük" ve "Ellerinizi yüksek mahkemeden çekin" sloganları atarak, "Mahkeme her şeyin üstündedir" yazılı pankart açtılar.

Adalet Bakanı Levin'in aracının önü kesildi

Erken saatlerde tartışmalı yargı reformunun baş mimarlarından Adalet Bakanı Yariv Levin'in önünde de toplanan göstericiler, Levin'in aracının önünü kesti. Polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alınırken, Levin polisin müdahalesi sonrası evinden ayrıldı.

Yüksek Mahkeme yarın toplanacak

Yarın 15 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti, geçtiğimiz temmuz meclisten geçen ve Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısına yönelik itirazı dinlemek için toplanacak.

Tartışmalı yargı reformu

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz'da mecliste 3'üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Tüm muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.

Yargı reformuna karşı çıkanlar, reformun mahkemenin bağımsızlığına zarar vereceğini, yolsuzluğa kapı açacağını ve demokrasiyi zayıflatacağını savunurken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun destekçileri ise reformun yargının yetkilerini aşmasını önleyeceğini öne sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)