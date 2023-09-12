İsrail’de Yüksek Mahkeme yargı yasasını görüşmek için toplandı

İsrail'de Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformu kapsamındaki yasaya yönelik itirazı görüşmek için toplandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İsrail’de Yüksek Mahkeme yargı yasasını görüşmek için toplandı

İsrail'de Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformu kapsamındaki yasaya yönelik itirazı görüşmek için toplandı.

İsrail'de Yüksek Mahkeme, ülke çapında büyük protestolara yol açan yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı görüşmeye başladı. Mahkemede 15 hakim, yargının yetkilerini kısıtlayan yasaya yönelik itiraz dilekçelerini değerlendirecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundan Meclis Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu Başkanı Simcha Rothman mahkemede, yargıçlara tarafsız olup olamayacaklarını sordu. Yüksek Mahkeme Başkanı Esther Hayut ise konunun yargıçların statüsüyle alakalı olmadığını kamu çıkarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Hayut, hükümet adına konuşan meclisin hukuk temsilcisi Yitzhak Bart'a, "Hükümeti kim denetlemeli?" sorusunu yöneltti. Bart, mahkemenin hükümet kararlarına müdahale etmek için farklı yollar kullanmaya devam edebileceğini söyledi.

Yargı reformunun mimarlarından İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Yüksek Mahkeme'de yapılan oturumu demokrasiye ve meclisin itibarına ölümcül bir darbe olarak nitelendirdi.

Mahkemenin kararı haftalar sonra açıklaması bekleniyor.

Tartışmalı yargı reformu

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz'da mecliste 3'üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti. muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.

İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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