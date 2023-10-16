İsrail’den ateşkese yalanlama: "Gazze Şeridi'nde insani yardım ve yabancıların çıkışı için ateşkes yapılmadı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani yardım gönderilmesi ve yabancıların çıkışı için henüz bir ateşkes yapılmadığını açıkladı. İsrail hükümeti, saldırılar nedeniyle Lübnan sınırındaki 28 yerleşim bölgesini tahliye edeceğini duyurdu.

İsrail, Filistin'in Mısır'la olan Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Gazze'nin güneyinde yerel saatle 09.00 itibarıyla ateşkes kararı aldığı iddia edildi. Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, ABD, Mısır ve İsrail'in vardığı anlaşma sonucunda insani yardımların Gazze Şeridi'ne girmesine ve yabancı ülke vatandaşlarının geçişine izin verileceği belirtildi. Söz konusu iddiaların ardından İsrail'den yalanlama geldi. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde insani yardım ve yabancıların çıkışı için ateşkes yapılmadı" ifadesini kullandı.

Lübnan sınırından siviller tahliye ediliyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah ve Filistinli grupların saldırıları nedeniyle Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki 28 yerleşim bölgesinin tahliye edilmesinin planlandığı belirtildi. Bakanlığa bağlı Ulusal Acil Durum Yönetimi (NEMA), Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylanmasının ardından bölgede yaşayanların devlete bağlı misafirhanelere yerleştirileceğini açıkladı. IDF ise tahliye planıyla ilgili bölgedeki yerel makamların bilgilendirdiğini aktardı.

İsrail ordusunda can kabı 291'e yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Lübnan sınırında tanksavar güdümlü füze fırlatılması sonucu 24 yaşındaki zırhlı tugay komutanı ile 19 yaşındaki bir çavuşun öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 2 askerin daha ölmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusundaki can kaybının 291'e yükseldiği kaydedildi.

Yardım malzemeleri sınırda bekletiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de 300 bin hastanın tedavisinde kullanılacak tıbbi malzemelerin de aralarında bulunduğu hayati önem taşıyan yardımların Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiği ifade edildi. DSÖ, insani yardımların Refah sınırı üzerinden Gazze'ye derhal ve güvenli bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki 4 hastanenin hasar nedeniyle artık hizmet veremediği ve 21 hastanede ise İsrail tarafından tahliye emri verildiği kaydedildi.

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