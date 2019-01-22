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  3. İsrail’den Gazze’ye top atışlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İsrail’den Gazze’ye top atışlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İsrail, Gazze'de iki gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’den Gazze’ye top atışlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İsrail, Gazze'de iki gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Açıklamada, yarlılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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