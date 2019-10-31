İsrail'e füze saldırısı!
İsrail ordusu'ndan yapılan açıklamada; Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına füze atışı gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetler'inden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklama ile Gazze Şeridi'nden İsrail'e bir füze atışı gerçekleştirildiği duyuruldu.
GAZZE ŞERİDİNDEN İSRAİL TOPRAKLARINA FÜZE ATIŞI
Açıklamaya göre en son füze atışı geçtiğimiz ay gerçekleştirilmiş ve başarısız olmuştu.
İsrail'den bugün bir açıklamada da, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi üzerinden uçan 'tanımlanamayan bir insansız hava aracı' vurduğu belirtilmişti.
İşte o paylaşım
After nearly a month of relative quiet between Israel and #Gaza, a rocket was just fired from Gaza at Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2019
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