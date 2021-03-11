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İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?

İsrail'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İsrail'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İsrail hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?

İsrail veya resmî ismiyle İsrail Devleti, Batı Asya'da Akdeniz'in güneydoğu kıyısında ve Kızıldeniz'in kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir.Kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında Mısır ve hem batı hem de doğusunda sırasıyla Filistin toprakları olan Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile komşudur

İsrail'in Başkenti?

“Kudüs” şehri İsrail'in başkentidir.

İsrail'in Para Birimi Nedir?

“Şekel”İsrail'in para birimidir.

İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?

İsrail'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İsrail'in telefon alan kodu : + 972

İsrail'in Türkçe Ülke Telaffuzu

İsrail

İsrail'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Kudüs

İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?

İsrail'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Israel

İsrail'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Jerusalem

İsrail'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Yerushaláyim ירושלים- _ Ūršalīm-al-Quds  _  أورشليم القدس

İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?

İsrail'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Yisra'el ישראל-  _ Isra'il _  اسرائيل

İsrail'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İbranice (İbrani alfabesi) -  Arapça (Arap alfabesi)

İsrail'in Bayrağı Nasıldır?

İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?

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