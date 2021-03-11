İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?
İsrail'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İsrail'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İsrail hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
İsrail veya resmî ismiyle İsrail Devleti, Batı Asya'da Akdeniz'in güneydoğu kıyısında ve Kızıldeniz'in kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir.Kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında Mısır ve hem batı hem de doğusunda sırasıyla Filistin toprakları olan Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile komşudur
İsrail'in Başkenti?
“Kudüs” şehri İsrail'in başkentidir.
İsrail'in Para Birimi Nedir?
“Şekel”İsrail'in para birimidir.
İsrail'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İsrail'in telefon alan kodu : + 972
İsrail'in Türkçe Ülke Telaffuzu
İsrail
İsrail'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Kudüs
İsrail'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Israel
İsrail'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Jerusalem
İsrail'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Yerushaláyim ירושלים- _ Ūršalīm-al-Quds _ أورشليم القدس
İsrail'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Yisra'el ישראל- _ Isra'il _ اسرائيل
İsrail'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İbranice (İbrani alfabesi) - Arapça (Arap alfabesi)