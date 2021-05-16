İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi

10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana İsrail'in hava ve karadan vurduğu Gazze Şeridi'nde bilanço giderek ağırlaşıyor. Onca tepki karşın İsrail'in saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin öldüğünü belirten Riş, yaralı sayısının ise 1235'e çıktığını sözlerine ekledi.

"KÜÇÜCÜK BEDENLER PARAMPARÇA OLDU"

Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarının "çok şiddetli" olduğunu vurguladı. "Dünyaya gözünü yeni açmış bebeklerin üstüne en ağır silahlarla saldırdılar. Küçücük bedenler paramparça oldu." ifadelerini kullanan Riş, İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarına acımasızca devam ettiğini belirtti. Saldırılarda iki doktorun hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HASTANE YOLLARINI HEDEF ALDI

Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı." dedi. Gazzeli yetkili, İsrail'in bununla da yetinmeyip sivil yerleşim alanlarını, arazileri, altyapıyı, basın ofislerini ve hükümet binalarını da hedef aldığını dile getirdi.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Sağlık Bakan Yardımcısı Riş, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bombardıman tehlikesi altında bulunan 40 bin kişinin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle sağlık altyapısının büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen Riş, uluslararası topluma, İsrail'in savunmasız sivillere yönelik saldırılarının acilen durdurulması ve hayatın bütün alanlarını etkileyen haksız ablukanın son bulması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık altyapısının ciddi zarar gördüğünü ve acilen tıbbi malzeme yardımının yapılması gerektiğini belirten Riş, isim vermeden, bu yönde kendileriyle temas kuran ülkelere teşekkür etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.