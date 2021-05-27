İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BM'nin kararına tepki!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmesinin ardından İsrsail Başbakanı Netanyahu'dan açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Konseyi kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN BM'NİN KARARINA TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin, ülkesinin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.

Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.

Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulundu.

Filistin ve İİT ülkeleri öncülüğünde hazırlanan karar şu şekilde:

"Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail’de 1 Nisan 2021 tarihinden bu yana işlenen tüm uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku ihlallerini araştırmakla görevli olacak bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun İHK Başkanı tarafından atanarak ivedilikle göreve başlamasına karar verildi.

Söz konusu Komisyonun, İHK'nın 50. Oturumu ve Genel Kurul'un 77. Oturumundan başlamak üzere temel faaliyetleri konusunda yıllık olarak bilgilendirmede bulunması talep edildi.

Tüm devletlere, sivil topluma, medya ve diğer ilgili paydaşlara sözkonusu Komisyon ile işbirliğinde bulunması çağrısı yapıldı.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivil halka acil olarak insani yardım sağlanması için tüm devletlere, uluslararası ajanslara ve diğer donörlere çağrıda bulunuldu. İşgalci güç İsrail'e sözkonusu insani yardımların sevkiyatını engellememesi çağrısı yapıldı.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden (İHYK), bu karar tasarısının uygulanmasıyla ilgili gelişmeler hakkında İHK'nın 48. Oturumu'na sözlü bilgilendirmede bulunması talep edildi."

Kararda ülkemizce, “Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması”na ilişkin 2018 yılında BM Genel Sekreteri’nce Genel Kurula sunulan rapor ile bu raporun dayandığı BM Genel Kurul kararına atıf yapılması ve sözkonusu raporda yer alan koruma seçeneklerinin hayata geçirilmesi ihtiyacına vurgu yapılması sağlanmıştır.