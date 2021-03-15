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İsrail'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsrail'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsrail'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden İsrail'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

İsrail'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsrail'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsrail veya resmî ismiyle İsrail Devleti, Batı Asya'da Akdeniz'in güneydoğu kıyısında ve Kızıldeniz'in kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir.Kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında Mısır ve hem batı hem de doğusunda sırasıyla Filistin toprakları olan Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile komşudur

İsrail'in Nüfusu Kaç Kişidir?

İsrail,8051200 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 98. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,001 olduğu görülmektedir.

İsrail'in Müslüman Nüfus sayısı 1,194,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 16,7 olarak rakamlara yansımıştır.

İsrail'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsrail'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsrail'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  İsrail'in yüz ölçümü 22087  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İsrail'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 440  km²    Karasal Alan : 20330 km²

İsrail'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsrail'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsrail'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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