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  3. İsrail'in saldırılarında can kaybı artıyor! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 227'ye yükseldi

İsrail'in saldırılarında can kaybı artıyor! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 227'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 227'ye yükseldiği belirtildi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise bin 620 olarak aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında can kaybı artıyor! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 227'ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Dünya basınında geniş yankı uyandıran saldırılara tepkiler gelirken Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırılardaki yaralı ve can kaybı sayısını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre; İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin 227'ye, yaralı sayısı ise bin 620'ye yükseldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Karama bölgesinde sivillerin kaldığı “Endülüs Kulesi” adlı çok katlı bir binayı vurdu. Saldırının bilançosuna ilişkin Filistinli sağlık yetkililerden henüz bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakların gece saatlerinde Şeyh Radwan Mahallesini yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ise Filistinli gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin hayatını kaybetti.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU: YA ELE GEÇİRECEĞİZ, YA CAYDIRACAĞIZ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail başkenti Tel Aviv’deki Kirya askeri üssünde yabancı diplomatlarla bir araya geldi.

Netanyahu, Gazze’yi hedef alan saldırıların Hamas’ı caydırmak olduğunu öne sürdü. Hamas’ı işaret eden Netanyahu, "Ya ele geçireceğiz ki bu her zaman ihtimal dahilinde, ya da onları caydıracağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Şu anda güçlü bir caydırma politikası içindeyiz, ancak söylemeliyim ki hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarına hedefe ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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