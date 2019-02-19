İsrail’in vergi gelirini gasp etmesi Filistin’de protesto edildi

Filistin hükümeti, bugün Batı Şeria'nın kuzey kısmında bulunan El Halil kentinde ve Batı Şeria'nın işgal altındaki farklı şehirlerde, işgalci İsrail hükümetinin, Filistinlilerin takas fonlarına el koymasını protesto etmek için şehit alileri ile oturma eylemi düzenledi.

Filistin İnsan Hakları Başkanı Emced el-Neccar, İsrail'in Filistin Yönetimine ait fonları kesmesinin bir savaş suçu olduğunu belirterek bu karardan geri dönülmesi ve bu gelirlerin Filistin yönetimine iade edilmesi gerektiğini söyledi. 7 defa ömür boyu hapse mahkum olan ve 30 yıldır İsrail hapishanelerinde yatan bir Filistinli mahkumun karısı olan Necve Emir İsrail'in, Filistin'in takas fonlarına el koyması sebebiyle 5 çocuğunun geçim kaynağının kesildiğini söyledi.

Oturma eyleminde İsrail parlamentosuna Filistin takas fonunu kesmekten vazgeçmesi için direniş ve baskıların arttırılması istendi.

İsrail, 2 gün önce Filistin hükümetinin takas fonlarına, Filistinli mahkumlar ve şehit ailelerine aylık ödendiği bahanesiyle el koyma kararı almıştı.

Kaynak: İHA