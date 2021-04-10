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İsrail'in zulmü devam ediyor! Batı Şeria’da Filistinli çocuk plastik mermi ile gözünden vuruldu

İsrail güçleri, masumların canını yakmaya devam ediyor. İşgal ettiği Batı Şeria'nın El Halil kentinde attığı plastik mermiler ile manav dükkanındaki 1 çocuğu gözünden yaraladı.

İsrail'in zulmü devam ediyor! Batı Şeria’da Filistinli çocuk plastik mermi ile gözünden vuruldu

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmü sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Bab Al-Zawiya bölgesinde bulunan bir manav dükkanı, İsrail askerinin attığı plastik mermilerin hedefi oldu. Atılan mermiler, dükkanda bulunan 13 yaşındaki İzzüddin El Batş'ın sağ gözüne isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 13 yaşındaki çocuğun tezgah arkasında dışarıyı izlediği, kısa süre sonra can havliyle kaçtığı görülüyor.

GÖZÜNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

13 yaşındaki El Batş, saldırı sonrası El Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane yetkilileri plastik merminin El Batş'ın gözüne isabet ettiğini ve gözünde büyük bir hasar bıraktığını belirtti. Çocuğun babası Nidal El Batş ise çocuğunun gözünü kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Bab Al-Zawiya bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini protesto eden Filistin gençler ve çocuklar ile işgalci İsrail askerleri arasında sık sık olaylar yaşanıyor. İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler ise taşla karşılık veriyor.

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