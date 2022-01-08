İsrailli bakan Müslüman kadınlara yönelik aşağılık sözler kullandı!

İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde sansürlenen ancak yaşanan teknik bir hata nedeniyle ilk kez ortaya çıkan 1948 yılına ait bazı belgeler, üst düzey İsrailli yetkililerin Filistinli kadınlara tecavüzü ve Filistin köylerinin yok edilmesini savunan skandal açıklamalarını ortaya çıkardı.

Birkaç gün önce İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde yayınlanan belgeler, İsrailli yöneticilerinin Temmuz 1948'de yaptığı bir toplantının dökümünü içeriyordu. 1948 Arap-İsrail Savaşı dönemine ait dijitalleştirilmiş belgelerde, Yahudi asker ve sivillerin Filistinli Araplara karşı işlediği savaş suçlarına ilişkin İsrailli yöneticilerin bazı beyanları karartılarak sansürlendi.

SANSÜR KAZASIYLA BİRLİKTE İFŞA GELDİ

Ancak sitede yaşanan teknik bir hata nedeniyle, bazı cümlelerin üzerinde sansür amacıyla kullanılan karartmaların tek bir tıklama ile kaldırılabildiği farkedildi. Belgelerin sansürsüz hali de paylaşıldı.

Toplantıya katılan İsrail'in ilk Tarım Bakanı Aharon Zisling, 1948'de Yahudilerin Arap kadınlara yönelik "tecavüz olaylarını affedebileceğini" söylüyor. Zihling, şu ifadeleri kullanıyor: "Ramle'de tecavüz vakaları yaşandığını varsayalım. Tecavüz olaylarını affedebilirim ama diğer eylemleri affetmeyeceğim."

"BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURACAK YERLERİ YOK ETMEMİZ GEREKİYOR."

Belgenin ilerleyen sayfalarında sansürlenen bir diğer ifade ise İsrail'in kurucusu ve ilk Başbakanı David Ben Gurion'a ait. Belgenin sansürlü versiyonunda Ben Gurion'un "Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım." sözlerine yer veriliyor. Ancak karartılan cümleler açığa çıktığında, İsrail liderinin tam olarak şu ifadeleri kullandığı görülüyor: "Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım. Ancak büyük tehlike oluşturan ve büyük tehlike oluşturacak yerler var ve bunları yok etmemiz gerekiyor."

Toplantıdaki İsrailli yetkililer ayrıca Kudüs, Yafa ve Hayfa gibi kentlerde "Yahudi askerler kadar sivillerin de savaş suçlarına karıştığını" belirtiyor ve Yahudi sivillerin bile bu savaş suçlarına ortak olması karşısında şaşırdıklarını ifade ediyor.

