İsrailli besteci Yinon Muallem’den Maltepe’de “barış” konseri

İsrailli besteci, ud ve perküsyon sanatçısı Yinon Muallem'in kurucusu olduğu "Ta Ki Dum" grubu, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok önemli festivalde, farklı mekanlarda başarılı konserlere imza atan Muallem'e, bas gitarda Hakan Gürbüz, vurmalı çalgılarda İsmail Altunbaş eşlik etti. Grup, konsere de ismini veren albümlerinden eserler ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Türk ve Yahudi müziğini bir araya getiren, Hint tınılarına da yeren grubun etno caz eserleri büyük beğeni topladı. Muallem, "Kalbini dinle" temalı, barışı ön plana çıkardığı, zorlu bir coğrafyada umudu koruma çabasına odaklandığı eserlerini dinleyicilerle paylaştı. Grubun "Ta Ki Dum", "Manisa Telaviv", "Mumbai Fusion" isimli eserleri müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Muallem ve grubu, İstanbul'un pazar seslerinden, martı ve vapur seslerinden, Ortadoğu coğrafyasından ilham alarak yaptığı bestelerinden örnekler sundukları müzikleriyle dinleyiciler unutulmaz bir müzik akşamı yaşadı.

Kaynak: İHA