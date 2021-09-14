İsrailli rakibiyle karşılaşmak istemedi, 10 yıl spordan men edildi!

Tokyo 2020'de İsrailli Tohar Butbul ile son 32 turu eşleşmesinde rakibiyle karşılaşmayacağını bildiren Cezayirli judocu Fethi Nourine ve antrenörü Benikhlef, organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. Kura çekiminin ardından açıklama yapan Nourine, " Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük." ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Judo Federasyonu, Tokyo 2020'de 73 kiloda süren mücadeleden çekilen Cezayirli judocu Nourine ve antrenörü Amar Benikhlef hakkında açıklanan disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

SPORDAN 10 YIL MEN CEZASI ALDI

Nourine ve antrenörü Benikhlef'in yaptıkları eylemle olimpiyatların "politik ve dini propaganda" aracı olarak kullanmaya çalışılması nedeniyle taraflara spordan 10 yıl men cezası verildiği kaydedildi. Yaşanan olayın spor adına kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, tarafların karara itiraz edebilmesi için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurabileceğini de açıkladı.

2019'DA DA TURNUVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Nourine, yine Tokyo'da düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda aynı gerekçelerle turnuvadan çekilmişti.