İsrailli yazarın Erdoğan'sız ve namazsız Türkiye hayali!

Rafael Sadi, Tel-Aviv Dan Panorama Oteli Konferans ve Balo Salonu'nda Alman menşeili FRIEDERICH NAUMANN STIFTUNG kurumları tarafından İsrail ve Türkiye sivil toplum ilişkilerini güçlendirilmesi için konferans düzenlendiğini yazdığı yazısında konferanstaki konuşmacılardan biri olan Dr. Alon Liel'in konuşmasına da değindi.

İsrailli yazar Rafael Sadi, konuşmacı Liel'in, İstanbullu Gelin dizisini nasıl izlemeye başladığına da yazısında değindi ve yazısının bu kısmında adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İslam düşmanlığını ortaya koydu.

BAŞI ÖRTÜLÜ KADIN YOK, İNSANLAR NAMAZ KILINMIYOR, MÜEZZİN EZAN OKUMUYOR

İsrailli yazar Sadi, nüfusunun yüzde 98'i Müslüman bir ülke olan Türkiye için diziyi yorumlayan konuşmacı üzerinden hayalini "Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu." ifadeleriyle ortaya koyuyor.

"EN ÖNEMLİSİ İSE DİZİDE ERDOĞAN YOKTU"

Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tutumunu ise yazıda "Erdoğan" ifadelerini büyük harflerle yazarak gösteriyor.

"Sakin olun Erdoğan hiç konuşulmadı" başlıklı yazısında Sadi'nin kaleme aldığı o bölüm şu şekilde:

"En önemlisi ise dizide ERDOĞAN yoktu. Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu. Televizyon haberleri ve siyaset hiç yoktu. Gerçeğinden az da olsa farklı bir Türkiye vardı."