Israrla maske takmayan Merve Boluğur açıklamasıyla dikkat çekti: "Benden hastalık değil sağlık geçer"

Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere takılan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, daha önce de maske takmadığı için gelen eleştirilere yanıt verdi.

Sağlıklı biri olduğunu belirten güzel oyuncu Merve Boluğur, "Geçse bile benden hastalık değil, sağlık geçer." açıklamasında bulunarak şaşırttı.

"AKIŞTAYIM"

Özel hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Ben tutkulu bir kadınım. Çekim, kimya gibi şeyler benim için önemli. Fakat yalnızlığı seven bir yanım da var. Akıştayım yani." ifadelerini kullandı.