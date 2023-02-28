İssa Abushehe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Abushehe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssa Abushehe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssa Abushehe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssa Abushehe 28 Şubat 2003 tarihinde Tanga şehrinde doğmuştur. Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Issa Said Abushehe Sheshe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssa Abushehe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İssa Abushehe'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İssa Abushehe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssa Abushehe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssa Abushehe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssa Abushehe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

İssa Abushehe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssa Abushehe şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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