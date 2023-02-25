İssa Djibrilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Djibrilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssa Djibrilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssa Djibrilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssa Djibrilla 1 Ocak 1996 tarihinde Niamey şehrinde doğmuştur. Nijer uyrukludur.Gerçek adı da Issa Ibrahim Djibrilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssa Djibrilla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UTA & Sports Law yapmaktadır. İssa Djibrilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İssa Djibrilla'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İssa Djibrilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssa Djibrilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssa Djibrilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssa Djibrilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sahel SC

1 Temmuz 2020 yılında Rahimo FC

1 Ocak 2021 yılında Sahel SC

26 Temmuz 2021 yılında A. Keçiörengücü

5 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Zira FK

İssa Djibrilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssa Djibrilla şuan Zira FK takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

İssa Djibrilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijer takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

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