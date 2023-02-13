İssa Fomba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Fomba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssa Fomba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssa Fomba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssa Fomba 24 Mayıs 2001 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssa Fomba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD FOOTBALL CONSULTING yapmaktadır. İssa Fomba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İssa Fomba'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İssa Fomba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İssa Fomba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssa Fomba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssa Fomba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A

1 Ağu 2020 yılında A. Malagueño

İssa Fomba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssa Fomba şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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