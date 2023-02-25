İssa Kallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Kallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssa Kallon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssa Kallon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssa Kallon 3 Ocak 1996 tarihinde Zeist şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Sierra Leone,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssa Kallon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. İssa Kallon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İssa Kallon'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İssa Kallon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/issakallon7/

İssa Kallon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssa Kallon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssa Kallon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssa Kallon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Vit./AGOVV Jgd.

1 Temmuz 2011 yılında VIT/AGOVV U17

1 Temmuz 2012 yılında Vit./AGOVV U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Utrecht U19

2 Eylül 2014 yılında Utrecht

27 Temmuz 2016 yılında FC Emmen

30 Haziran 2017 yılında Utrecht

14 Ağustos 2017 yılında SC Cambuur

1 Ağustos 2022 yılında SH Port

İssa Kallon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssa Kallon şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İssa Kallon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VV Jonathan, Vitesse (2005-2014)

Sierra Leone takımında 22 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U18 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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