İssa Soumare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Soumare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssa Soumare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssa Soumare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssa Soumare 10 Ekim 2000 tarihinde Podor şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssa Soumare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. İssa Soumare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İssa Soumare'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İssa Soumare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İssa Soumare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İssa Soumare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssa Soumare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2019 yılında US Orléans

6 Ağu 2021 yılında Beerschot V.A.

31 Ocak 2022 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2022 yılında Beerschot V.A.

12 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2023 yılında Beerschot V.A.

İssa Soumare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssa Soumare şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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