İssad Lakdja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssad Lakdja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssad Lakdja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssad Lakdja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssad Lakdja 16 Ekim 1998 tarihinde Mohammadia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssad Lakdja Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTB yapmaktadır. İssad Lakdja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İssad Lakdja'nin CS Constantine ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İssad Lakdja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssad Lakdja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssad Lakdja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssad Lakdja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında El Harrach U21

1 Ocak 2017 yılında USM El Harrach

12 Ocak 2018 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında NC Magra

4 Eylül 2020 yılında CS Constantine

İssad Lakdja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssad Lakdja şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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