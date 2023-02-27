İssah İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssah İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssah İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssah İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssah İbrahim 25 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssah İbrahim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İssah İbrahim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İssah İbrahim'nin FK Liepaja ile sözleşmesi 15 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

İssah İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssah İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssah İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssah İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dreams FC

1 Ağustos 2022 yılında Bilinmiyor

3 Ocak 2023 yılında Liepaja

İssah İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssah İbrahim şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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