İssah Kuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssah Kuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssah Kuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssah Kuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssah Kuka 30 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssah Kuka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. İssah Kuka'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İssah Kuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssah Kuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssah Kuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssah Kuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssah Kuka şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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