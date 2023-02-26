İssah Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssah Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssah Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssah Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssah Mohammed 6 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssah Mohammed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İssah Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. İssah Mohammed'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İssah Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssah Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssah Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssah Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssah Mohammed şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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