İssah Nyaabila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssah Nyaabila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssah Nyaabila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssah Nyaabila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssah Nyaabila 10 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssah Nyaabila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İssah Nyaabila'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İssah Nyaabila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IssahNyaabila?s=20&t=09GWUd0erf95EgyqTnYL6A

İssah Nyaabila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssah Nyaabila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssah Nyaabila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssah Nyaabila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Tamale City

İssah Nyaabila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssah Nyaabila şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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