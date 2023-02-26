İssah Sidik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssah Sidik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssah Sidik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssah Sidik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssah Sidik 2 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssah Sidik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. İssah Sidik'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İssah Sidik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssah Sidik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssah Sidik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssah Sidik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssah Sidik şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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