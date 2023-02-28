İssahaku Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssahaku Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssahaku Yakubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssahaku Yakubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssahaku Yakubu 17 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssahaku Yakubu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İssahaku Yakubu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İssahaku Yakubu'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İssahaku Yakubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssahaku Yakubu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssahaku Yakubu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssahaku Yakubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında Lierse SK U19

1 Temmuz 2015 yılında Lierse SK

6 Temmuz 2018 yılında Ergotelis

11 Ocak 2019 yılında Wadi Degla

8 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

İssahaku Yakubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssahaku Yakubu şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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