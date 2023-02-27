İssam El Alami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam El Alami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssam El Alami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssam El Alami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssam El Alami 14 Ekim 2003 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Lüksemburg,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssam El Alami Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İssam El Alami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İssam El Alami'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İssam El Alami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssam El Alami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssam El Alami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssam El Alami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Strasbourg U17

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

İssam El Alami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssam El Alami şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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