İssam Jebali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam Jebali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssam Jebali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssam Jebali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssam Jebali 25 Aralık 1991 tarihinde Majaz al Bab şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssam Jebali Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. İssam Jebali, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İssam Jebali'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İssam Jebali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssam Jebali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İssam Jebali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssam Jebali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında ES Sahel

1 Ocak 2013 yılında ES Zarzis

30 Haziran 2013 yılında ES Sahel

9 Şubat 2015 yılında Värnamo

18 Temmuz 2016 yılında Elfsborg

7 Ağustos 2018 yılında Rosenborg

31 Ocak 2019 yılında Al-Wehda FC

30 Temmuz 2019 yılında Odense BK

9 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

İssam Jebali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssam Jebali şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İssam Jebali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Medjezien, Etoile Sportive du Sahel

Tunus takımında 9 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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