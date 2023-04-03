İsshin Takizawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsshin Takizawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsshin Takizawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsshin Takizawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsshin Takizawa 17 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀧澤 一心 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsshin Takizawa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. İsshin Takizawa'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsshin Takizawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsshin Takizawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsshin Takizawa şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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