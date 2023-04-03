İsshin Takizawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsshin Takizawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İsshin Takizawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsshin Takizawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.