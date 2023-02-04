İssiaga Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssiaga Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssiaga Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssiaga Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssiaga Sylla 1 Ocak 1994 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssiaga Sylla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P.P.M. yapmaktadır. İssiaga Sylla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 4 Eylül 2012 tarihinde katılmıştır. İssiaga Sylla'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İssiaga Sylla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/syllaissiaga0202/

İssiaga Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İssiaga Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İssiaga Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssiaga Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Horoya AC

4 Eylül 2012 yılında Toulouse

4 Temmuz 2015 yılında Ajaccio

30 Haziran 2016 yılında Toulouse

13 Ağu 2020 yılında Lens

30 Haziran 2021 yılında Toulouse

İssiaga Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssiaga Sylla şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İssiaga Sylla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Horoya AC (-2011)

Gine takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 70 maçta 3 gol atmıştır.

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