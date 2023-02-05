İssiar Drame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssiar Drame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssiar Drame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssiar Drame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssiar Drame 16 Şubat 1999 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssiar Drame Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. İssiar Drame, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İssiar Drame'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İssiar Drame Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İssiar Drame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssiar Drame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssiar Drame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Clairef. U17

1 Temmuz 2015 yılında Rennes U19

8 Ağu 2016 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2018 yılında Olymp. Lyon B

5 Ekim 2020 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2021 yılında New York RB

27 Ocak 2022 yılında PFK Lviv

1 Eylül 2022 yılında SC Bastia

İssiar Drame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssiar Drame şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

INF Clairefontaine (-2015), Stade Rennes (2015-2016), Olympique Lyon (2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.