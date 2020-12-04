Issız Adam Cemal Hünal Survivor'a gidiyor! Acun Ilıcalı 2021 Survivor'ın ilk ismini açıkladı!
'Issız Adam' filmi ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021 Ünlüler kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı bu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Issız Adam Cemal Hünal Survivor'a gidiyor. TV 8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım başladı.
Acun Ilıcalı Survivor 2021’de yarışacak merakla beklenen yarışmacılardan ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yavaş yavaş belirlenen kadronun ilk ismini Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk açıkladı.