İşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu bir miktar parayı polis ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bayrakçı (26) isimli işsiz genç, geçtiğimiz günlerde İsmet İnönü Caddesi Postane civarında yerde 800 TL para bulduğunu beyan ederek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paranın bulunduğu mevkideki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yaptıkları duyarlı çalışmalar sonrasında parayı düşüren şahsın kimliğini tespit ettiler. Parayı düşüren Naci Arısoy (68)'un parayı bulan vatandaşa teşekkür etmek istediğini belirtmesi üzerine taraflar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde buluşturuldu. Ahmet Bayrakçı isimli genç elini öperek parasını Arısoy'a teslim etti. Naci Arısoy, Ahmet Bayrakçı'ya teşekkür ederek sergilediği bu örnek davranışından dolayı "Allah razı olsun" diyerek dualar etti. Arısoy, ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan'ı da ziyaret ederek kendisine teşekkür etti. Vatandaş Arısoy, Emniyet Müdürü Ömer Koparan'a "Bozüyük Emniyet Teşkilatında böyle polisler oldukça sizin sırtınız yere gelmez" diyerek teşekkür etti.

Diğer taraftan Naci Arısoy'un İstanbul'da ikamet ettiği ve geçtiğimiz gün Bozüyük'e çocuklarını ziyarete geldiği, devamında bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptıktan parasını düşürdüğünü ortaya çıktı.

Kaynak: İHA