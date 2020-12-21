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İşsiz kalan turizm sektörü çalışanları tarım sektörüne yöneldiler!

Koronavirüs salgını sebebiyle oteller bir bir kapanmaya başladı. İşsiz kalan turizm sektörü çalışanlarına ise tarım sektörü kucak açtı.

İşsiz kalan turizm sektörü çalışanları tarım sektörüne yöneldiler!

Pandemi dönemiyle birlikte üretimin ağırlık kazandığı ve iş gücü talebinin arttığı seralar önceliği işsiz kalan turizm çalışanlarına veriyor. Turizm sektöründe değişik departmanlarda çalışmış Recep Derin, işsiz kalan turizm çalışanlarını organize ederek muz seralarında çalışma imkanı sağladı.

Antalya'da turizm sektörü yılı yüzde 70'lik kayıpla kapatırken işsiz kalan çalışanlara tarım sektörü kucak açtı. Özellikle Manavgat'ta sayıları her geçen gün artan başta muz seraları, otel çalışanlarına sürekli olmasa da aile ekonomilerine destek olma imkanı sağlıyor.

GÜNLÜK 90 TL KAZANIYORLAR

Dünün otel çalışanları bugünün tarım işçisi olarak hayatlarına devam ediyorlar. Antalya'da otellerin farklı departmanında görev yapan Recep Derin, işsiz kalan turizm çalışanlarını organize ederek muz seralarında çalışma imkanı sağladı. Günün sonunda işçilerin ellerine 90 lira geçtiğini belirten Recep Derin, "Alın terlerinin tam karşılığı olmasa da mevcut koşulların farkındalar. Gerek sera sahipleri gerekse ekibi organize edenler çalışma koşullarından ziyade işin ağırlığının bilincinde. Aralarında şeffaf bir iş birliği var. Serada çalışmak daha çok kas gücüne dayalı. Otel çalışanları özellikle kadınlar bu işte çok daha başarılı" diye konuştu.

Tarım sektörü yatırımcılarının pandemi döneminde daha çok otel çalışanlarını tercih ettiğini söyleyen Derin, "Seralarla birlikte tarım sektöründe çalışan ihtiyacı ne kadar artsa da bugün için mevcut işsiz rakamlarını karşılaması pek mümkün görünmüyor. Ancak zorlukla mücadele edebilenler için iş hep var" diye konuştu.

İşsiz kalan turizm sektörü çalışanları tarım sektörüne yöneldiler!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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