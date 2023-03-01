Her yıl milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği asgari ücret zammı sonrası gözler işsizlik maaşına çevrildi. İşsizlik maaşının ne kadar olacağını öğrenen vatandaşları ise; İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2023 İşsizlik maaşı başvuru ekranı! gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte bu soruların cevabını sizler için araştırdık...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için öncelikle belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması gerekmektedir.

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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

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2023 İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI!

İşsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmak isterseniz İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İşsizlik maaşı başvuru ekranı sayfasına tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.