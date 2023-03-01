İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

2023 Asgari ücretin açıklanması sonucu işsizlik maaşlarına da yansıdı. Asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'lık zamla birlikte vatandaşlar merakla İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 en düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

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İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

Yeni yılla birlikte belirlenen Asgari ücret tutarına bu yılda zam yapıldı. Yapılan yüzde 56'lık zammın ardından yeni asgari ücretin yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesi bekleniyor. Ayrıca asgari ücretin yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret sonrası işsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL? Detayları haberimizde...

İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücrete 2023'te yapılan zam ile birlikte brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenmesiyle birlikte işsizlik ödeneğinde kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişikliğe gidilecek. Yeni asgari ücretten etkilenen birimlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için, işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplanıyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı 4 bin 3 lira ile 8 bin 6 lira arasında değişmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

2023 EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL?

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından açıklanan işsizlik maaşı yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 TL olarak belirlendi.

İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

2023 EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL?

Asgari ücrete gelen zam ile birlikte en yüksek işsizlik maaşı da belirlendi. Bu kapsamda işsizlik maaşı alacak bir kişi en yüksek 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

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