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İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021? Yeni işsizlik maaşı ne kadar?

2021 yılına ilişkin asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından belirlendi. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte işsizlik maaşının tutarı da değişti. Bu kapsamda İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021? Yeni işsizlik maaşı ne kadar? sorularına yanıt aranıyor.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021? Yeni işsizlik maaşı ne kadar?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin 2021 yılındaki tutarı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Bu ücretle birlikte işsizlik maaşının tutarı da değişti. Peki İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021? Yeni işsizlik maaşı ne kadar?  İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2021? 

İşsizlik maaşı kişilerin sigortalı işsizlere yasalarda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönemde belirli süre için belirlenen miktarda yapılan ödemedir.

Son 4 ay asgari ücretle çalışana verilen maaş 2020 yılında 1168, 27 TL iken 2021'de 1420, 14 TL oldu.

Son 4 ay 3 bin 500 TL ile çalışana verilen 1389.37 lira maaş 1688.91 liraya yükseldi.

Son 4 ay 6 bin  TL ile çalışana  2 bin 336.53 lira ödenen işsizlik maaşı 2 bin 840, 28 liraya çıktı.

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Son 4 ay asgari ücretle çalışan: 1420,14 TL

Son 4 ay 3 bin 500 TL ile çalışan: 1688.91 TL

Son 4 ay 6 bin  TL ile çalışan: 2 bin 840, 28 TL

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Tayfun Altuntaş
Editör


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