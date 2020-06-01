Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin 1-5 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Pek İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar..

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.



İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR ?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.



İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.