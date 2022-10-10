İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"

TÜİK'in işsizlik oranının Ağustos ayında 0.4 puan azalışla yüzde 9.6'ya gerilediğini ve işsiz sayısının 3 milyon 312 bin kişi olduğunu açıklaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosYal medya hesabından oranla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İŞSİZLİK ORANI 2014'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNMİŞTİR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nureddin Nebati, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.

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2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır. Bu suretle, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir.

Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"