İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"

TÜİK'in Ağustos ayı işsizlik oranlarını paylaşması üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz." dedi.

YAYINLAMA
Google News
İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"

TÜİK'in işsizlik oranının Ağustos ayında 0.4 puan azalışla yüzde 9.6'ya gerilediğini ve işsiz sayısının 3 milyon 312 bin kişi olduğunu açıklaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosYal medya hesabından oranla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz

"İŞSİZLİK ORANI 2014'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNMİŞTİR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nureddin Nebati, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.

2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır. Bu suretle, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir.

Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"

İlgili Haberler
MİT'ten terör örgütüne ağır darbe: Terörist Çekdar Kaya'yı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
MİT'ten terör örgütüne ağır darbe: Terörist Çekdar Kaya'yı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Prof. Dr. Orhan Şen, kış ayının nasıl geçeceğini açıkladı, kar yağışı için tarih verdi! "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak"
Prof. Dr. Orhan Şen, kış ayının nasıl geçeceğini açıkladı, kar yağışı için tarih verdi! "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak"
Puslu düşüncelerin yazarı, derin ve hüzünlü bakışların sahibi Virginia Woolf'dan yürek burkan alıntılar...
Puslu düşüncelerin yazarı, derin ve hüzünlü bakışların sahibi Virginia Woolf'dan yürek burkan alıntılar...
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? İnternet haber siteleri için neler değişiyor?
Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? İnternet haber siteleri için neler değişiyor?
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek
2023 seçimlerinin tarihi değişecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı: "Teklif muhalefetten gelirse..."
2023 seçimlerinin tarihi değişecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı: "Teklif muhalefetten gelirse..."
Son Haberler
Gözlerinizin beyazına göre erken ölüp ölmeyeceğinizi ortaya koyan ilginç TikTok akımı: Billie Eilish Teorisi
Gözlerinizin beyazına göre erken ölüp ölmeyeceğinizi ortaya koyan ilginç TikTok akımı: Billie Eilish Teorisi
"Çayı şekersiz içmem" diyenlere kötü haber! Şekere zam geldi
"Çayı şekersiz içmem" diyenlere kötü haber! Şekere zam geldi
İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"
İşsizlik oranı hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz"
Kripto para yatırımcısı ne yapacak? Bitcoin'deki dalgalı seyir durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum...
Kripto para yatırımcısı ne yapacak? Bitcoin'deki dalgalı seyir durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum...
Tarihinde bir ilk! Ampute milli takımı dünya şampiyonu!
Tarihinde bir ilk! Ampute milli takımı dünya şampiyonu!
HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!
HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!
Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar
Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Hiçbir senatörden randevu alamadı!
ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Hiçbir senatörden randevu alamadı!
Yorumlananlar
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!