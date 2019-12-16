İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Eylül ayındaki işsizlik yüzde 13.8 oldu. İşsizlik rakamları Ağustos ayına göre yüzde 0.2 düştü.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile %16,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,4 puanlık artış ile %14,1 olarak gerçekleşti.

Ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 14'e yükselmiş, aynı dönem işsiz sayısı, yıllık 980 bin kişi artışla 4 milyon 650 bine çıkmıştı.