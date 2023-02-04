İssouf Sissokho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssouf Sissokho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssouf Sissokho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssouf Sissokho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssouf Sissokho 30 Ocak 2002 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Issouf Bemba Sissokho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssouf Sissokho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. İssouf Sissokho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İssouf Sissokho'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İssouf Sissokho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/issoufa_08/

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İssouf Sissokho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İssouf Sissokho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

İssouf Sissokho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssouf Sissokho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında G. Bordeaux B

30 Haziran 2021 yılında Derby Acad.

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux

İssouf Sissokho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssouf Sissokho şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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